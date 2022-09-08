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الخارجية الايرانية: بيان الجامعة العربية دليل على غياب الفهم الصائب لتطورات المنطقة

الخارجية الايرانية: بيان الجامعة العربية دليل على غياب الفهم الصائب لتطورات المنطقة
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ما ورد في بيان الاجتماع الـ158 لوزراء خارجية جامعة الدول العربية واللجنة الرباعية المزعومة بشأن الجمهورية الإسلامية في إيران.

العالم - إبران

وقال كنعاني في بيان إن إصدار مثل هذه التصريحات يظهر عدم فهم بعض الدول المذكورة الصائب لمسار التطورات في المنطقة وتجاهل واقع منطقة غرب آسيا.

ونصح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي الإيراني هذه الدول بالتركيز على جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم بدلاً من تكرار الاتهامات المتكررة التي لا قيمة لها.

كما وصف كنعاني إصدار هذه الأنواع من التصريحات في نفس الوقت الذي تتحرك فيه بعض هذه الدول لتحسين علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية بالمتناقض، وأكد مرة أخرى موقف إيران الثابت بدعوة جيرانها للتحدث وحل سوء التفاهم من خلال القنوات الدبلوماسية.

ورفض كنعاني مزاعم البيان بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، مؤكداً أن جميع الإجراءات الإيرانية تأتي في إطار ممارسة السيادة على وحدة أراضي البلاد، وأدان تدخل الآخرين في هذا الشأن.

كما لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى إشراف وقدرة القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية في حراسة أمن الملاحة في منطقة الخليج الفارسي واليقظة بالنسبة لأي نوع من التعدي وانعدام الأمن البحري، مؤكداً على أن أمن المنطقة يجب أن يتوافر من قبل دول المنطقة ودون تدخل أجنبي.

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