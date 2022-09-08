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رويترز: الشرطة الأمريكية تعلن مقتل أربعة أشخاص واصابة ثلاثة اخرين بعد أن أطلق شاب النار عشوائيا في مدينة ممفيس بولاية تنيسي

الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

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