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شركة "إينرجيان" تعلن تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش حتى الشهر المقبل

شركة
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

كشف مسؤولون أمنيون وسياسيون "إسرائيليون"، أنهم تلقوا بلاغا من شركة "إنرجيان"، التي تشغل منصة استخراج الغاز في حقل "كاريش"، مفاده أنه لا يمكن البدء باستخراج الغاز خلال شهر أيلول الحالي، كما كان مقررا، وإنما في منتصف أو نهاية تشرين الأول المقبل، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "معاريف" العبرية.

العالم - لبنان

هذا ويتوقع عودة الوسيط الأميركي في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتاين، إلى المنطقة، اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من هذه المفاوضات قولها إن الخلافات بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية "صغيرة جدا" وأنه "لا يوجد سبب لعدم التوصل إلى اتفاق قريبا".

ووصف مسؤولون "إسرائيليون" زيارة هوكشتاين للمنطقة التي يبدأها من الاراضي المحتلة، بأنها "بالغة الأهمية وحاسمة" بكل ما يتعلق بحل الخلاف حول الحدود البحرية والتوصل إلى اتفاق، ومنع تصعيد عسكري، بحسب ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني العبري.

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