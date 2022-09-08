شركة "إينرجيان" تعلن تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش حتى الشهر المقبل

العالم - لبنان

هذا ويتوقع عودة الوسيط الأميركي في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتاين، إلى المنطقة، اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من هذه المفاوضات قولها إن الخلافات بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية "صغيرة جدا" وأنه "لا يوجد سبب لعدم التوصل إلى اتفاق قريبا".

ووصف مسؤولون "إسرائيليون" زيارة هوكشتاين للمنطقة التي يبدأها من الاراضي المحتلة، بأنها "بالغة الأهمية وحاسمة" بكل ما يتعلق بحل الخلاف حول الحدود البحرية والتوصل إلى اتفاق، ومنع تصعيد عسكري، بحسب ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني العبري.