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الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد هيثم مبارك من رام الله

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد هيثم مبارك من رام الله
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد هيثم هاني مبارك (17 عامآ)، والذي ارتقى شهيداً برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات ليلة الخميس شرق رام الله.

العالم - فلسطين

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن المحتل يوغل في دم أبنائنا ويترصد لهم بالقتل المتعمد، ولن يردعه سوى استمرار الاشتباك والمواجهة ومنع استقراره على أرضنا.

ودعت الحركة جماهير شعبنا وقواه الحية إلى استمرار روح المقاومة وتوهجها حتى تحقيق تطلعات شعبنا واستعادة حقوقه، مشيدةً بمقاومينا الشجعان الذين يتصدون لاقتحامات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

وتقدمت بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ونعاهد شهداءنا على الوفاء لدمهم الطاهر والاستمرار على نهجهم حتى زوال الاحتلال.

فيما يلي نص البيان كاملا:

سم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

نعي الشهيد البطل هيثم هاني مبارك

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد البطل هيثم هاني مبارك (17 عامآ)، والذي ارتقى شهيداً برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات ليلة الخميس شرق رام الله.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد هيثم مبارك، لنؤكد أن المحتل يوغل في دم أبنائنا ويترصد لهم بالقتل المتعمد، ولن يردعه سوى استمرار الاشتباك والمواجهة ومنع استقراره على أرضنا.

ندعو جماهير شعبنا وقواه الحية إلى استمرار روح المقاومة وتوهجها حتى تحقيق تطلعات شعبنا واستعادة حقوقه، ونشيد بمقاومينا الشجعان الذين يتصدون لاقتحامات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

نتقدم بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ونعاهد شهداءنا على ا…

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