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الداخلية العراقية: تم التنسيق لدخول الباكستانيين والأفغان الموجودين في منفذ شلامجة

الداخلية العراقية: تم التنسيق لدخول الباكستانيين والأفغان الموجودين في منفذ شلامجة
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مستشار وزير الداخلية العراقي رئيس لجنة الأربعين في العراق موافقة الطرف العراقي على دخول الزوار الباكستانيين والأفغان الموجودين في منفذ شلامجة الإيرني إلى العراق لزيارة الأربعين.

العالم – إيران

وقال الفريق مهدي الفكيكي لوكالة "فارس" أنه بعد الحديث مع وزير الداخلية العراقي تمت الموافقة على دخول الباكستانيين والأفغان الموجودين في منفذ الشلامجة الإيراني إلى الزيارة.

وتابع مستشار وزير الداخلية العراقية بالقول: طلبت الجمهوریة الإسلامية الإيرانية أن ندخلهم لأن بينهم أطفال و کبار السن.

هذا وأصدرت الحكومة العراقية قرارا فرضت فيه حظرا على دخول الزوار من أي جنسية غير الإيرانية براً إلى العراق وبالتالي علق عدد كبير من الزوار الباكستانيين والأفغان المتجهين إلى العراق برا على الحدود الإيرانية.

في هذا السياق انتقد حزب مجلس وحدة المسلمين الباكستاني، يوم أمس الأربعاء، قرار الحكومة العراقية الأخير القاضي بمنع الزوار الباكستانيين من دخول البلاد برا.

من جانب آخر أعلن قائم مقام قضاء تايباد التابع لمحافظة خراسان رضوي (شرق ايران) عن وصول أعضاء لجنة الأربعين الافغانية إلى الأراضي الإيرانية للتفاوض مع الجانب العراقي.

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