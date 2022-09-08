الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة الجهاد الإسلامي: ننعى الشهيد هيثم مبارك ونؤكد أن المحتل يوغل بدم أبنائنا ويترصد لهم بالقتل المتعمد ولن يردعه الا استمرار الاشتباك

الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران: إدعاءات وكالة الطاقة تعود إلى عقدين من الزمان

تراس تكشف عن خطة لترويض فواتير الطاقة في بريطانيا

أنباء عن استيلاء تنظيم "داعش" الارهابي على مدينة في مالي.. وفرار آلاف السكان

بكين تتعهد بمواصلة العمل مع موسكو للترويج للتعددية القطبية

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد هيثم مبارك من رام الله

رد موجع.. سرايا القدس توقع جنود الاحتلال في كمين محكم بجنين