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الصهاينة يعيشون في جحيم الفقر وغلاء المعيشة

الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

نناقش في حلقة برنامج"غياهب الكيان"، موضوع اكتشاف حركة سرية عنصرية صهيونية من الحريديم لقتل الفلسطينيين وجحيم الغلاء وارتفاع الاسعار في الكيان والتفلت الأمني داخل المجتمع الصهيوني وصراعات عصابات الجريمة المنظمة.

العالمغياهب الكيان

ويتطرق البرنامج الى اكتشاف مجموعة مسلحة سرية من الحريديم كانت تحضّر لشن هجمات على الفلسطينيين بواسطة اسلحة وعبوات ناسفة بهدف قتل أكبر عدد منهم.

وحول دلالات وخطورة تشكيل مجموعات وعصابات مسلحة بعبوات ناسفة لقتل الفلسطينيين في الكيان الاسرائيلي، أكد ضيف البرنامج المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة ان تشكيل عصابات مسلحة لقتل الفلسطينيين هو نتيجة طبيعية لحالة الانفلات التي تعيشها الوحدات المتعددة بداخل الكيان الصهيوني وتحديدا فئة الحريديم حيث أن ما يعيشونه من خصوصية لها علاقة ببعض الامتيازات في المكان والسكن والتعامل وتطبيق قانون خاص ينتج عنه القيام باعمال مختلفة وتنظيم نوع من الاذرع العسكرية والجناح العسكري لهم.

ورصد البرنامج اقدام مجموعة من الشبان الصهاينة على ضرب عامل في احد المتاجر لمجرد انه فلسطيني.

ويبحث برنامج "غياهب الكيان"، فيما يعيشه الصهاينة في أسوأ حال بسبب التدهور الكبير في أوضاعهم المعيشية الناجمة عن غلاء الاسعار وارتفاع نسب البطالة والفقر بشكل كبير حتى بات العيش في الكيان يشبه الجحيم.

كما يسلط البرنامج الضوء على مآسي الفقر في الكيان تصيب أيضا تلامذة المدارس الذين يدخلون عامهم الدراسي في وضع معيشي مدمر في ظل غلاء أسعار اللوازم المدرسية وعدم قدرة عشرات الآلاف من الاسر الصهيونية على تأمينها.

وتناول البرنامج موضوع الجحيم الأمني الذي يعيشه الصهاينة نتيجة التفلت الأمني في الكثير من المناطق بسبب الصراعات بين العصابات المسلحة التي تهاجم يبعضها داخل الاحياء السكنية.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "غياهب الكيان"، نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...


يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6348908

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