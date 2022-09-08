في سابقة أولى من نوعها.. منطقة كردستان العراق تستقبل زوار الأربعينية

العالم - مراسلون

زوار الامام الحسين عليه السلام يتجهون الى المنافذ الحدودية العراقية قاصدين الزيارة الاربيعينة في محافظة كربلاء المقدسة، ولأول مرّة يدخل فيها زوار الجمهورية الاسلامية الايرانية من معبري باشماخ وحاج عمران الدوليين الى اراضي اقليم كوردستان العراق وكان باستقبالهم محافظ اربيل والقنصل الايراني للترحيب بهم.

وقال محافظ اربيل أوميد خوشناو: "منذ أيام ونحن نستعد ونقوم باعداد وتجهيز ما يلزم لاستقبال الاخوة الايرانيين الذين عبروا المنافذ الحدودية قاصدين كربلاء المقدسة ونحن على استعداد للترحيب بهم وتسهيل مشقة الطريق الطويل للوصول الى وجهتهم حيث ان هذه هي المرة الاولى التي يعبر فيها الزوار من منفذي باشماق وحاج عمران وقد تم تحضير فرق طبية ولوازم الكسوة والغذاء وقد تم تمهيد الطريق لهم بمساعدة فرق المرور والزوار هم اخوتنا وكردستان بيتهم ونحن جاهزون لخدمتهم دائما".

كما ابدت حكومة الاقليم استعدادها على قدمٍ وساق لاستقبال زوار الدولة الجارة إيران، وتسهيل مشقة الطريق الطويل للوصول الى كربلاء المقدسة، وتعتبر هذه المرة الاولى التي يعبر فيها الزوار من منافذ الاقليم بتوفير الفرق الطبية، وكل مايلزم من وسائل الراحة وتكليف القوات الامنية لحفظ امنهم و سلامتهم وسهولة الوصول الى اداء فريضتهم.

وقال القنصل العام للجمهورية الاسلامية الايرانية في اربيل نصرالله رشنودي لمراسلة قناة العالم الاخبارية: "عند دخولهم من منفذ حاج عمران يسقبلهم الاخوان في حكومة كردستان العراق استقبال جيد، يسرعون بالقيام باعمالهم، وبعد ذلك ينقلهم الى هذا المحل في اربيل، ويستخدمون الزوار هنا اماكن الاستراحة والاكل، وفي اليوم الثاني يتم نقلهم بواسطة السيارات العراقية الى كربلاء".

وقال مشتاق الساعدي وهو منسق استقبال زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام لمراسلة العالم: "نشكر حكومة كردستان العراق المتمثلة بنيجيرفان بارزاني وكل الجهات الساندة والدوائر الخدمية، لخدمة زوار ابا عبدالله الحسين عليه السلام وهذه اللحمة الوطنية لا تميز بين الايراني والعراقي وكل ضيوف العراق".

يدخل أكثر من 20 الف زائر من الجمهورية الاسلامية الايرانية، وباستقبالهم الجهات الحكومية المتنفذة عبر المنافذ الحدودية لمنطقة كردستان العراق، وسط شعائر اقشعرت لها القلوب بذكرى اربعينية ابا الاحرار الامام الحسين عليه السلام.

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