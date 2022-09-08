إحباط مخطط يستهدف زوار الأربعين، أمن العراق أولوية الحشد.. وكالة الطاقة، تقرير مسيس ضد ايران

العالم - بانوراما

وأكدت الهيئة والعتبة الحسينية المقدسة استكمال الخطط الأمنية واللوجستية لتأمين الحماية والخدمات لقوافل الزوار المتوجهة صوب كربلاء المقدسة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي أن برنامج بلاده النووي السلمي أظهر أكبر قدر من الشفافية.

وردا على التقرير الأخير لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي حول ايران، اعتبر كمالوندي التقرير مجرد تكرار لقضايا واهية، وأعد لأغراض سياسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.