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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

إحباط مخطط يستهدف زوار الأربعين، أمن العراق أولوية الحشد.. وكالة الطاقة، تقرير مسيس ضد ايران

إحباط مخطط يستهدف زوار الأربعين، أمن العراق أولوية الحشد.. وكالة الطاقة، تقرير مسيس ضد ايران
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول الليلة إعلان هيئة الحشد الشعبي في العراق تنفيذ عملية استباقية واسعة بأربع محافظات وإحباط مخطط إرهابي يقوده حزب البعث المحظور وكان يستهدف أمن العراق وزيارة الأربعين.

العالم - بانوراما

وأكدت الهيئة والعتبة الحسينية المقدسة استكمال الخطط الأمنية واللوجستية لتأمين الحماية والخدمات لقوافل الزوار المتوجهة صوب كربلاء المقدسة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي أن برنامج بلاده النووي السلمي أظهر أكبر قدر من الشفافية.

وردا على التقرير الأخير لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي حول ايران، اعتبر كمالوندي التقرير مجرد تكرار لقضايا واهية، وأعد لأغراض سياسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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