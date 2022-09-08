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قصر باكنغهام: ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تخضع للإشراف الطبي وسط مخاوف على صحتها

الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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