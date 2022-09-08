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وكالة الانباء العراقية: الكاظمي ووزير الداخلية الإيراني يؤكدان على دور العراق البارز وجهوده في المنطقة باعتماد سياسة الحوار وتقريب وجهات النظر

الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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