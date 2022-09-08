مباحثات سورية بيلاروسية للتعاون بقطاع الإسكان والآليات الهندسية

العالم - سوريا

وقدم السفير البيلاروسي عرضا حول المواصفات الفنية للآليات الهندسية وكل ما يتعلق بمشروع توريدها حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الوزارة والسفارة لدراسة العرض.

وأكد الوزير عبد اللطيف أهمية تطوير وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية القائمة بينهما مشيراً إلى ضرورة وضع برنامج وخطة عمل بعد تحديد المواضيع التي ستناقش من قبل الجانب البيلاروسي خلال الاجتماعات القادمة للجنة المشتركة.

ولفت السفير سلوكا إلى ضرورة متابعة النقاط والمواضيع المتعلقة بوثائق التعاون وتفعيلها ووضع برنامج زمني لتنفيذ كل ما تم التفاهم عليه ضمن البروتوكولات السابقة.

حضر الاجتماع معاون الوزير المهندسة ماري كلير التلي ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور علي الشبلي وأعضاء السفارة البيلاروسية في دمشق.