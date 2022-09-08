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اللواء باقري: إجراءات طيران الجيش أضافت قدرات عالية لأسطول المروحيات

اللواء باقري: إجراءات طيران الجيش أضافت قدرات عالية لأسطول المروحيات
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن إجراءات طيران الجيش أضافت قدرات عالية لأسطول المروحيات.

العالم - إيران

وأشار اللواء باقري، في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي، إلى مناورات "إقتدار القوة البرية للجيش 1401" مؤكدا أن جهود طيران الجيش المبذولة على مدى عدة أعوام قد أثمرت.

وكتب: شهدنا مساء الأربعاء (7 أيلول/سبتمبر) حدثًا كبيرًا في منطقة نصرآباد شرق أصفهان. الجهود المبذولة على مدى أعوام من قبل طيران الجيش للقوة البرية للجيش لتجهيز وإعداد المروحيات للتحليق وتنفيذ العمليات ليلا وتعليم وتدريب وإعداد الطيارين لتنفيذ هذه المهمة ذات الأهمية قد تبلورت في الساحة عمليا وفي عتمة الليل نفذت المروحيات عمليات إنزال القوات (هلي بورن) المهمة وطبقت بنجاح عملية إطلاق النيران على الأهداف بدقة عالية مع التزام مبدأ مباغتة العدو.

وأضاف: هذا الحدث أضاف قدرات عالية للأسطول الضخم لمروحيات القو ة البرية للجيش وبلدنا العزيز.

وقال: اللافت للاهتمام هو أن جميع معدات الرؤية الليلية ومختلف أسلحة الصواريخ والرماية مصنوعة في إيراننا العزيزة.

وختم مدونته: من خلال الاعتماد والتوكل على الله ننفّذ الأمر الإلهي "وَاَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة".

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