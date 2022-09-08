حماس: إصرار الاحتلال على ارتكاب الجرائم يكشف وجه القبيح للإرهاب الاسرائيلي

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم الحركة عن فوزي برهوم في تصريح صحفي :" إنَّ تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي "يائير لابيد"، التي أكّد فيها إصراره على التمسّك بإعطاء الأوامر لجنوده بإطلاق النار على المدنيين من أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، تكشف مجدّداً إصرار الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم الممنهجة، وتُثبت اعترافه الرّسمي بجرائم القتل بدم بارد التي يمارسها جنوده على امتداد أرضنا المحتلة".

وحذر المتحدث باسم حماس قادة الاحتلال من مغبّة المُضي في هذه الإجراءات الخطيرة، والتي تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية وقفها ومحاسبة قادة الاحتلال على استمرار جرائمهم البشعة ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتي نؤكّد أنّها مهما بلغت في الوحشية، فلن تُثني شعبنا عن مواصلة طريق الصمود والمقاومة حتى التحرير والعودة وتقرير المصير.