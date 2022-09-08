وحيدي : العراق رحب باقتراح إيران لتسهيل حركة زوار الأربعين

العالم - إيران

وحيدي أدلى بهذا التصريح عقب مباحثاته في بغداد اليوم الخميس، مع وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي وسائر المسؤوليين المعنيين في هذا البلد، حول السبل الكفيلة بتسهيل حركة الزوار الإيرانيين والأجانب الذين يسلكون المعابر الإيرانية وصولا إلى العراق للمشاركة في مراسم إحياء زيارة أربعين استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).

ولفت وزير الداخلية الإيرانية، أنه أطلع الجانب العراقي بالإجراءات السريعة داخل المعابر الحدودية الإيرانية لتسهيل حركة تنقل الزوار، لكنهم يواجهون بعض المشاكل خلف البوابات الحدودية العراقية؛ مضيفا أن السلطات العراقية وافقت على اقتراحه اليوم لمعالجة هذه المشاكل.

وأضاف: هناك مشكلة أخرى في الجانب الآخر من الحدود، تنجم عن وجود شحة في وسائط النقل المناسبة، وعليه فقد اقترحنا بأن يتم السماح للحافلات الإيرانية بدخول العراق ونقل الزوار، حيث أعرب الجانب العراقي موافقته على هذا الاقتراح أيضا.

كما أشار إلى المشاكل تواجه الزوار الأجانب (المقيمين في إيران)، وذلك نظرا لقرارات بغداد السابقة والتي تسمح لهم باستخدام الرحلات الجوية فقط أو التوجه من بلدانهم مباشرة؛ مبينا: أن الجانب العراقي وافق (اليوم) أيضا، على اقتراحنا للسماح بترانزيت هؤلاء الأجانب الذين يحملون معهم تصاريح من السلطات الإيرانية فقط.