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وزير الداخليه العراقي يتحدث عن لقائه مع نظيره الإيراني

الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

بحث مع وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي الجهود التي يقدمها الجانب العراقي في مجال تسهيل توافد الزائرين المشاركين في إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

العالم - خاص بالعالم

وقال وزير الداخلية العراقي عثمان الغاني لمراسل قناة العالم الإخبارية: "الزيارة تتزامن مع الزيارة الأربعينية الامام الحسين عليه السلام مع الجمع المليوني، والزحف المليوني الوافد الى كربلاء المقدسة، تم مناقشة الكثير من الامور لتسهيل انسيابية الزائرين تنظيم التفويج في المنافذ".

كما بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، والوفد المرافق له، العلاقات بين البلدين الجارين، ودعم التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم الشعبين العراقي والإيراني.

يذكر أن وزير الداخلية "احمد وحيدي" وصل الى بغداد، صباح اليوم الخميس، لاجراء مباحثات حول سبل تسهيل الاجراءات للزوار الايرانيين الذين يتجهون الى العراق للمشاركة في مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).

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شاهد بالفيديو... وزير الداخليه العراقي يتحدث عن لقائه مع نظيره الإيراني

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