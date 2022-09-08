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شاهد.. الحشد الشعبي يفكك خلية إرهابية في مسيرة الأربعينية

الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

الردع الثانية، عملية استباقية واسعة كشفت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن تنفيذها والنتيجة إحباط مخطط إرهابي يقوده حزب البعث معاد لأمن العراق، ويستهدف تحديدا زيارة الأربعين، التي تشهد أكبر تظاهرة بشرية في العالم.

العالم - خاص بالعالم

وأفادت الهيئة أنه بجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكن عناصر وأفراد الحشد من الإطاحة بالمخطط الذي يقوده حزب البعث المحظور في أربع محافظات هي كربلاء المقدسة، بابل، المثني، الديوانية، كما تمكنوا من القضاء على شبكة فاعلة منهم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب وتم التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية أصوليا.

ولتأمين الحماية لقوافل الزوار المتوجهة صوب كربلاء المقدسة، وتأمين زيارة الأربعين، وإنجاحها ككل عام أعدت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي بالاشتراك مع مديرية شرطة كربلاء خطة أمنيّة متكاملة مؤكدتين تعزيز القطعات الماسكة للأرض من حدود كربلاء مع الأنبار وصولا الى حدود النجف الأشرف، وأن الخطط الأمنية والخدمية المعدة موازية لحجم الزيارة المليونية.

العتبة الحسينية المقدسة من جانبها أكدت استكمال كافة الاستعدادات الخاصة بتطبيق الخطط الامنية، والتنظيمية لزيارة الاربعين المليونية كاشفة عن نشر اكثر من ا1800 كاميرا مراقبة متطورة، فضلا عن اجهزة سونار لحماية الأماكن المقدسة وزائريها، وأعلن قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة عن وضع برنامج خاص بحركة الزائرين، مشيرا الى الاستعانة بآلاف المتطوعين لإسناد جهود القسم.

ويحيي ملايين المسلمين حول العالم ذكرى الأربعين المصادفة يوم الـ20 من صفر وهي مرور أربعين يوما على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وأصحابه وأهل بيته في معركة كربلاء أو واقعة الطف، التي حصلت في العاشر من شهر محرم الحرام سنة واحد وستين للهجرة.

وتعتبر الأربعينية من اكبر التجمعات البشرية في العالم حيث يتوافد ملايين الزائرين من العراق وكافة أنحاء العالم وعشرات آلاف مواكب العزاء من شتى بقاع العالم الى كربلاء المقدسة لإحياء مراسم هذه الذكرى العظيمة.

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شاهد.. الحشد الشعبي يفكك خلية إرهابية في مسيرة الأربعينية

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