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وزير الخارجية الصيني يعرب لنظيره الايراني عن رفض النزعة الاحادية في الساحة الدولية مؤكدا دعم مطالب إيران المنطقية وحقها بنيل حقوقها القانونية

الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

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