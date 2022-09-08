فيديو/سعودي يقتل مقيم سوري في الشارع أمام الناس

العالم- السعودية

وقال حساب الأمن العام السعودي عبر تويتر، إن الشرطة في مدينة الرياض تلقت “بلاغاً عن تعرض مقيم من الجنسية السورية للطعن بسلاح أبيض، من مواطن، لخلاف بينهما، ما أدى إلى وفاته”.

وتفاعل العشرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الذي يوثق جريمة القتل بشكل مروع، وسط استنكار شديد لما حصل.

وقال حساب على تويتر، إن الشاب السوري يدعى “حسن المحمد الشرار”، وهو من أهالي قرية زور شمر شرقي محافظة الرقة.

بينما شارك حساب آخر فيديو جريمة القتل، أرفقه بتعبير حزين قائلاً: “قتل رجل سوري على يد مواطن سعودي في الرياض”.

وقال حساب يحمل اسم “هلالي سعودي”: “أتمنى إعدامه في نفس الموقع خلال أسبوع، لأن الوضع ما ينسكت عليه الحين كل يقتل نفسٍ بريئة (…)”.

وأظهرت المشاهد كيف دخل المواطن السعودي مركبة مخصصة لنقل السيارات، ليبدأ هجومه على المقيم السوري.

بينما كان الضحية الذي يحمل الجنسية السورية يحاول الفرار من المركبة، قبل أن يدركه الجاني ويطعنه عدة مرات في الشارع على مرأى من الناس.