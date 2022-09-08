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وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما

الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

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