السيناريوهات المتوقعة في لبنان في ظل الإنهيار الاقتصادي

العالم – استوديو بيروت

وسلط البرنامج الضوء على تمرير هوكشتاين للرسائل المستترة بطلب تأجيل بت هذا الملف الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية فيما تستمر واشنطن على خط آخر بتعطيل كل أبواب الحلول بدءأ من صندوق النقد الدولي مرورا بالسياسات القاتلة لمصرف لبنان وصولا الى الوعد الكاذب باستجرار الغاز من مصر عبر الأردن لحل أزمة الكهرباء.

فكيف ترسم دينامية الاهداف الأمريكية والى أين تريد أن تصل وما السيناريوهات المتوقعة في ظل الاستحقاقات الدائمة.

وحول الاستحقاقات المتعددة والمصيرية أمام لبنان اليوم بدءا من1 أيلول وبانتظار ملف الترسيم وملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية والحلول المتوقعة لحل الأزمة المالية والكثير من الاستحقاقات وموضوع تشكيل الحكومة وغير ذلك، ومن ناحية ترسيم الحدود كانت هنالك زيارة متوقعة لهوكشتاين في بداية الشهر.

وحول التوقعات فإلى اين تريد أن تصل الرسائل يمكن أن تشي من وسيلة إعلامية الى أخرى أكد ضيف البرنامج ناصر قنديل رئيس صحيفة البناء اللبنانية أن المعادلة الأمريكية تجاه لبنان محكومة بحدين الحد الأول هو عدم الرغبة برؤية لبنان يتعافى ما لم يكن ثمن هذا التعافي هو إضعاف المقاومة وتوجيه ضربة للمقاومة سياسيا ومحاصرتها والحصول على تنازلات حول حضورها وحركتها.

واستعرض البرنامج كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ‏في المهرجان الانتخابي الذي أقامه حزب الله في بعلبك ورياق ومشغرة في 13-5-2022‏ حيث قال:"أمريكا التي تمنع الكهرباء عن لبنان حتى ‏اللحظة وقد تبيّن كذب السفيرة الأمريكية والأمريكان، أمريكا هي التي تمنع العالم أن تأتي وتستثمر في لبنان، وإذا كان هناك من أحد ‏يريد أن يأتي ويستثمر هي التي تمنعكم أن تقبلوا بأن يستثمر، اليوم معركتم أيها الأخوة والأخوات ويا شعب لبنان، من يجوّعكم ‏وسارق أموال المودعين ويغطي على السّرقة ويحاصركم هي الإدارة الأمريكية الذي يقاتل هؤلاء في مشروعها وفي أجندتها".

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" نستضيف:

-ناصر قنديل رئيس صحيفة البناء اللبنانية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6349498