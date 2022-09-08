الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وحيدي يبحث مع الكاظمي بشان تسهيل دخول زوار الاربعينية

وحيدي يبحث مع الكاظمي بشان تسهيل دخول زوار الاربعينية
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في بغداد، وزير الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحمد وحيدي والوفد المرافق له.

العالم - ايران

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان، أن الكاظمي استقبل في بغداد وزير الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحمد وحيدي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الجارين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم الشعبين العراقي والإيراني.

ونقل وحيدي تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي إلى رئيس مجلس الوزراء، وتأكيده على أهمية تعزيز التعاون بين العراق وإيران في المجالات كافة.

وتطرق اللقاء إلى جهود الكاظمي في احتواء الأزمة السياسية الحالية، عبر مبادرة الحوار الوطني الهادف بين القوى السياسية؛ للوصول إلى حلول تضمن استقرار العراق وأمنه السلمي، وكذلك التأكيد على دور العراق البارز وجهوده في المنطقة باعتماد سياسة الحوار والتقريب بين وجهات النظر؛ من أجل أمن المنطقة وازدهار شعوبها.

وشهد اللقاء بحث الجهود التي يقدمها الجانب العراقي في مجال تسهيل وفود الزائرين المشاركين في إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، وتنظيم دخولهم، وإقامتهم، وتأمين الحماية لهم.

روابط ذات صلة

وحيدي : العراق رحب باقتراح إيران لتسهيل حركة زوار الأربعين

إحباط مخطط يستهدف زوار الأربعين، أمن العراق أولوية الحشد.. وكالة الطاقة، تقرير مسيس ضد ايران

في سابقة أولى من نوعها.. منطقة كردستان العراق تستقبل زوار الأربعينية

الداخلية العراقية: تم التنسيق لدخول الباكستانيين والأفغان الموجودين في منفذ شلامجة

وزير الداخلية يبحث في بغداد تيسير حركة الزوار الايرانيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا تعلن مقتل 120 مسلحاً في سوريا

وحيدي يبحث مع الكاظمي بشان تسهيل دخول زوار الاربعينية

أميرعبداللهيان: على أميركا الابتعاد عن استخدام لهجة الغموض في النص المقترح

الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا

خطط أمريكية جديدة في سوريا.. فصل الجنوب وإعادة "داعش"

وفاة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية والأمير تشارلز خلفا لها