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لجنة الأربعين المركزية في إيران تعزو إغلاق الحدود لشدة الازدحام وشح الخدمات لزوار الأربعين

الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

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