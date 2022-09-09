إيران تؤكد على ضرورة تدمير جميع أنواع مخزونات الأسلحة الكيمياوية في العالم

العالم - ايران

وتبادل مساعد الخارجية الايراني رضا نجفي في اللقاء مع "فرناندو أرياس" ، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وجهات النظر حول مجالات النهوض بالتعاون بين الجانبين ، واستعرض آثار الحظر الأميركي القاسي الأحادي الجانب على صحة وعلاج جرحى الاسلحة الكيميائية في ايران ، وطلب من المدير العام بذل جهوده لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لهؤلاء الجرحى.

كما شدد نجفي على ضرورة التنفيذ الكامل والفعال وغير التمييزي لأحكام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وامتثال الدول لالتزاماتها بموجب المعاهدة فيما يتعلق بالتعاون الدولي ، وخاصة تبادل المواد والمعدات الكيمياوية للأغراض السلمية ، وإزالة العوائق أمام تجارة الكيمياويات بين الدول الأعضاء ، وعدم فرض عقوبات احادية الجانب تتعارض مع المعاهدة بين الدول الأعضاء.

واشار نجفي الى أن إيران هي أكبر ضحايا الأسلحة الكيماوية في التاريخ الحديث، وقال: ان أهداف معاهدة الأسلحة الكيماوية لن تتحقق من دون التدمير الكامل لجميع أنواع مخزونات الأسلحة الكيماوية وانضمام الدول التي هي خارج المعاهدة.