الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تؤكد على ضرورة تدمير جميع أنواع مخزونات الأسلحة الكيمياوية في العالم

إيران تؤكد على ضرورة تدمير جميع أنواع مخزونات الأسلحة الكيمياوية في العالم
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الايرانية رضا نجفي، على التدمير الكامل لجميع أنواع مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم.

العالم - ايران

وتبادل مساعد الخارجية الايراني رضا نجفي في اللقاء مع "فرناندو أرياس" ، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وجهات النظر حول مجالات النهوض بالتعاون بين الجانبين ، واستعرض آثار الحظر الأميركي القاسي الأحادي الجانب على صحة وعلاج جرحى الاسلحة الكيميائية في ايران ، وطلب من المدير العام بذل جهوده لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لهؤلاء الجرحى.

كما شدد نجفي على ضرورة التنفيذ الكامل والفعال وغير التمييزي لأحكام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وامتثال الدول لالتزاماتها بموجب المعاهدة فيما يتعلق بالتعاون الدولي ، وخاصة تبادل المواد والمعدات الكيمياوية للأغراض السلمية ، وإزالة العوائق أمام تجارة الكيمياويات بين الدول الأعضاء ، وعدم فرض عقوبات احادية الجانب تتعارض مع المعاهدة بين الدول الأعضاء.

واشار نجفي الى أن إيران هي أكبر ضحايا الأسلحة الكيماوية في التاريخ الحديث، وقال: ان أهداف معاهدة الأسلحة الكيماوية لن تتحقق من دون التدمير الكامل لجميع أنواع مخزونات الأسلحة الكيماوية وانضمام الدول التي هي خارج المعاهدة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

واشنطن تفرض اجراءات حظر جديدة مرتبطة بإيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المغرب.. هيئة تطالب بإغلاق مكتب الاتصال 'الإسرائيلي'

إيران تؤكد على ضرورة تدمير جميع أنواع مخزونات الأسلحة الكيمياوية في العالم

تونس.. إضراب فنيي الملاحة الجوية وشركات طيران عالمية كبرى تلغي بعض رحلاتها

الجزائر.. تبون يجري تعديلا وزاريا

مقاومون يطلقون النار على سيارات المستوطنين قرب بلدة حوارة

وزير الخارجية: ايران عازمة على توسيع العلاقات مع جنوب افريقيا