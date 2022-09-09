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بالصور .. عرض عسكري رمزي في صنعاء ضمن حملة التحشيد

بالصور .. عرض عسكري رمزي في صنعاء ضمن حملة التحشيد
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

نظم أبناء مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء، عرضاً عسكرياً رمزياً ضم تشكيلات قتالية وأمنية تعبيرا عن الجهوزية لانتزاع الحقوق وتأديب قراصنة البحر والثروات.

العالم - اليمن

وأكد موقع المسيرة أن العرض، جاب عدداً من الشوارع بمشاركة قيادات محلية وتنفيذية وأمنية وعسكرية ومشايخ وعقال.

وأكد أبناء مديرية الثورة، الجهوزية والنفير لدعم المرابطين في الجبهات بالمال والرجال للدفاع عن الوطن وسيادته ودحر قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي حتى تطهير كامل الأراضي اليمنية من دنس المحتلين.

وردد المشاركون الهتافات والشعارات المؤكدة على مواصلة الصمود والثبات والتضحية في ميادين العزة والكرامة لمواجهة العدوان ورفع الحصار.

ونددوا باستمرار أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان، وتشديد الحصار وتداعياته الإنسانية والاقتصادية ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.

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