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قيس سعيد يطلق جولة مشاورات حول الانتخابات التشريعية

قيس سعيد يطلق جولة مشاورات حول الانتخابات التشريعية
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

شرع الرئيس التونسي قيس سعيد في عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع عدد من الأطراف المهتمة بالشأن السياسي، وحول الخيارات التي اقترحها على التونسيين، بعد إقراره التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وذلك قبل نحو 3 أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية المنتظرة في ديسمبر المقبل.

العالم - تونس

وكان سعيد قد وضع إطارا لتلك الاجتماعات، قائلا إنها ستأخذ في الحسبان الملاحظات والاقتراحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي ليوم "25 يوليو"، وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس "الذين يظهرون ما لا يبطنون، وتسللوا باسم هذا المسار من دون أن تكون لهم علاقة به".

وبدأ سعيد هذه الاجتماعات مع زهير المغزاوي رئيس "حركة الشعب" المؤيدة للمشروع السياسي لقيس سعيد.

وبعد لقاء رئيس الجمهورية، أكد المغزاوي أن الاستحقاق الانتخابي المقبل المتمثل في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، و"وشروط نجاح هذه المحطة الوطنية المهمة التي تنهي الوضع الاستثنائي وتقطع مع المرحلة السابقة، كانت من أهم النقاط المطروحة". وأشار إلى أن "الملف الاقتصادي والاجتماع مثل محورا مهما للقاء؛ وبخاصة سبل مواجهة الأزمة الحالية وتجاوزها".

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