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موقع اميركي: حصول ایران على طائرة "سوخوي-35" يقلب حسابات المنطقة

موقع اميركي: حصول ایران على طائرة
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر موقع عسكري اميركي حصول ايران على طائرة "سوخوي-35" بأنه يقلب حسابات المنطقة رأسا على عقب، مشيرا الى التحديات التي ستواجهها اميركا في حال حصول طهران على مقاتلات متطورة.

العالم - ايران

واشارت وكالة أنباء "فارس" أن اعلان أحد كبار المسؤولين الايرانيين في سلاح الجو نية ايران في شراء طائرة "سوخوي-35" الروسية الصنع، قد أدى الى اعلان بعض وسائل الاعلام العالمية عن قلقها لهذا القرار.

وفي هذا الخصوص أكد موقع "19فورتي فایو" في مقال نشره الخميس بقلم الخبير البريطاني "جاک باک‌ بي"، لو تم تنفيذ هذا القرار فإن ايران تشتري ولاول مرة منذ التسعينيات مثل هذه المقاتلة المتطورة بعد شرائها سرب من الطائرات المقاتلة القاذفة للقنابل "سوخوي-24" وسربين من طراز "ميغ 29" من الاتحاد السوفيتي السابق.

وحسب هذا التقرير، فقد تم تطوير "سوخوي-35" في الأصل خلال الاتحاد السوفيتي وشهد العديد من الأنواع والأجيال منذ عام 1991.

وتتميز هذه المقاتلة المتطورة ذات الطيار واحد المتعددة الاغراض بقدرتها على المناورة العليا والتفوق القتالي في الجو ويطلق عليه حلف الناتو اسم "فلانکر".

ويتميز رادار الطائرة بقوة تحديد الاهداف الجوية من مسافة 400 كيلومتر وبإمكانها اعتراض 30 هدف جوي من مسافة 300 كيلومتر وتقاتل 8 مقاتلات في آن واحد.

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