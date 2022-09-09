بالأرقام.. أعداد زوار الاربعين الوافدين الى العراق خلال يوم

العالم - العراق

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، إن "إجمالي أعداد الوافدين من الزائرين ليوم الخميس المصادف 2022/9/8، عبر منافذ العراق الحدودية ومطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين، بلغ 333 ألفاً و364 زائراً".

وأضاف القيسي أن "منفذ زرباطية الحدودي استقبل أمس الخميس، 164 ألفاً و935 زائراً، بينما استقبل منفذ الشلامجة 75 ألفاً و557 زائراً، فيما بلغ عدد الزائرين الوافدين عبر منفذ الشيب 50 ألفاً و203 زائرين".

وتابع: "أما منفذ المنذرية فقد استقبل 30 ألفاً و575 زائراً، فيما استقبل منفذ سفوان ألفاً و960 زائراً".

ولفت إلى أن "مطار بغداد الدولي استقبل أمس، ألفاً و125 زائراً وافداً، بينما استقبل مطار النجف الأشرف 9 آلاف و9 زائرين".