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شاهد.. لهذا السبب اغلقت المنافذ الحدودية بين ايران والعراق

الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

افاد موفد قناة العالم الاخبارية الى منفذ مهران الحدودي بأن قرار إغلاق الحدود بين ايران والعراق، أتى لعدم استعداد الجانب العراقي وعدم توفير الخدمات للزوار الاربعينية، ولعددهم الكبير.

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، خلال النشرة الإخبارية، إن طرق مدينة مهران الحدودية اكتضت بمئات السيارات التي جاء من كافة ارجاء ايران محملة بالزوار الايرانيين من اجل العبور من منفذ مهران الى الاراضي العراقية لاحياء اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

واضاف، أن بحسب لجنة الأربعين المركزية في إيران جميع الطرق المؤدية الى منفذ مهران اغلقت، وطلبت اللجنة من الشعب الايراني عدم الذهاب الى جميع الحدود الستة مابين ايران والعراق.

واشار مراسلنا، الى ان بطلب من لجنة الأربعين المركزية في إيران تم إغلاق جميع المنافذ الحدودية بين ايران والعراق حتى اشعار آخر وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة زوار الاربعينية، وسيسمح فقط للاشخاص الموجودين حاليا في المنافذ بالسفر الى العراق.

وتابع مراسلنا: أن لجنة الأربعين المركزية في إيران طلبت من الزوار الايرانيين القادمين الى مدينة مهران بالرجوع الى منازلهم، وذلك بسبب عدم استعداد الجانب العراقي وعدم توفير الخدمات للزوار، وكذلك حراراة الطقس وشدة الحرارة في منفذ مهران.

وقال مراسل العالم، أن عشرة الاف من الزوار الايرانيين اصيبوا بضرب شمس من شدة حرارة الطقس، واضاف أن منفذ مهران استقبل يوم امس الخميس حوالي مئة وعشرة الاف زائرا، كما استقبل منفذ الچذابة والشلمچة، مئة واربعين الف شخصا.

واضاف مراسلنا، ان ازدحام الطريق المؤدي الى منفذ مهران، يبدأ من محافظة كرمانشاه التي تبعد من مدينة مهران حوالي 80 كيلوا مترا.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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