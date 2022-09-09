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القيادي في حركة حماس..

اسماعيل رضوان يدعو المقاومة في الضفة الغربية للتسيق التام +فيديو

الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

دعا القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان شباب المقاومة في الضفة الغربية الى التسيق التمام بينهم في مواجهة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي المتكررة.

العالم - خاص بالعالم

وقال رضوان في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، اننا مع كل اشكال المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي على رأسها المقاومة المسلحة.

ودعا رضوان، الشباب والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الى تصعيد المقاومة ضد اعتداءات الاحتلال الصهيوني، مشيرا الى أن الضفة الغربية اصبحت عصية على الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد القيادي في حركة حماس، بأن المقاومة الشعبية والمسلحة في الضفة الغربية، يكملان بعضهما البعض ليؤديا المطلوب في دحر الاحتلال الاسرائيلي من كافة الاراضي الفلسطينية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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القيادي في حركة حماس.. اسماعيل رضوان يدعو المقاومة في الضفة الغربية للتسيق التام +فيديو