اسماعيل رضوان يدعو المقاومة في الضفة الغربية للتسيق التام +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقال رضوان في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، اننا مع كل اشكال المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي على رأسها المقاومة المسلحة.

ودعا رضوان، الشباب والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الى تصعيد المقاومة ضد اعتداءات الاحتلال الصهيوني، مشيرا الى أن الضفة الغربية اصبحت عصية على الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد القيادي في حركة حماس، بأن المقاومة الشعبية والمسلحة في الضفة الغربية، يكملان بعضهما البعض ليؤديا المطلوب في دحر الاحتلال الاسرائيلي من كافة الاراضي الفلسطينية.

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