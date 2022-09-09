شاهد.. ما هو الدافع الاساس للمقاومة في الضفة الغربية.

العالم - خاص بالعالم

وقال ابوغزلان، غي حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، ان الاحتلال الاسرائيلي هو العامل الاساس لايجاد المقاومة في الضفة الغربية.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أن عملية نفق الحرية للاسرى البطال من سجن جلبوع كانت الدافع الاساس في اعادة البنية العسكرية والتشكيلات العسكرية والتظيمية الفلسطينية في الضفة الغربية بعد ما كان لاحتلال الاسرائيلي يقوم بعمليات لمنع اعادة تشكيل البنية العسكرية للمقاومة في الضفة.

واوضح ابوغولان، ان كتبية جنين هي كتبية مسلحة، وبأنها اصبحت نموذج في الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني، مشيرا الى أن كتيبة جنين لم تعد محصورة في جنين فقط بل اتسعت دائرتها، لتشمل نابلس وطول كرم وطوباس، بحيث اصبح العدو الصهيوني يتخوف من ان تصل هذه الكتبية الى جنوب الضفة الغربية، ولاسيما بعد عملية الاغوار.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..