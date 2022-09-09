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مراسل العالم: مقتل مسلحين إثر انفجار مستودع ذخيرة وأسلحة وقذائف تابع لـ "هيئة تحرير الشام" في محيط قرية القنية بريف جسر الشغور غرب إدلب

الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

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تربية الجمال جنوب ايران

مقتل مسلحين من "هيئة تحرير الشام" بانفجار في ادلب

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