الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
١١:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الروسية تعلق على إعلان كوريا الشمالية نفسها دولة نووية رسميا

الخارجية الروسية تعلق على إعلان كوريا الشمالية نفسها دولة نووية رسميا
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

قال غيورغي زينوفييف مدير قسم آسيا الأول بالخارجية الروسية، إن روسيا تتابع باهتمام أي نشاط عسكري في شبه الجزيرة الكورية المتاخمة للحدود الروسية.

العالم - روسیا

وأشار زينوفييف إلى أن روسيا تلاحظ مواصلة كوريا الشمالية الالتزام بالوقف الفعلي للتجارب النووية الذي أعلنته في يناير 2018. ووفقا له، تلاحظ موسكو في الأشهر الأخيرة "ضبط النفس الذي أبدته كوريا الشمالية في مجال الصواريخ".

وعلى العكس من ذلك، وقف "خصوم بيونغ يانغ، على مسار تصعيد التوتر".

ونوه الدبلوماسي بأن روسيا تدعو الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إلى التأكيد عمليا على استعدادهما لإجراء حوار مع كوريا الشمالية لتهدئة مخاوفها المشروعة.

وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة وجمهورية كوريا تريدان حقا السلام الدائم في المنطقة، فعليهما إعادة تأكيد استعدادهما للحوار مع كوريا الشمالية حول تهدئة مخاوفها المشروعة من خلال تشكيل نظام أمني متعدد الأطراف".

وأشار زينوفييف إلى أنه "تم تحديد أسس هذا العمل واقتراحها في المبادرات الروسية- الصينية المعروفة: خارطة الطريق وخطة العمل من أجل تسوية شاملة لمشاكل شبه الجزيرة الكورية".

روابط ذات صلة

محللون أوروبيون: العقوبات ضد روسيا بمثابة انتحار

روسيا: القبض على خلية لتمويل 'داعش' في منطقة موسكو

كوريا الشمالية تعلن نفسها دولة نووية

سيئول تقدم عرضاً مغرياً لجارتها الشمالية مقابل تخليها عن برامجها النووية والصاروخية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ملك البحرين يقرر إجراء انتخابات برلمانية في هذا الموعد..

شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل زيارة هوكشتاين الى لبنان

منظمتا طيران ايران والعراق تجتمعان لتنسيق التعاون حول آلية انتقال الزوار

شاهد بالفيديو... اليمن.. العرض العسكري"وعد الآخرة" شوكة في عين تحالف العدوان

هل تنفجر الإنتفاضة في الضفة لتشمل باقي الساحات كما يتخوف الاحتلال؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 09-09-2022