هل تنفجر الإنتفاضة في الضفة لتشمل باقي الساحات كما يتخوف الاحتلال؟

العالم - ما رأيكم

يرى قياديون في حركة حماس بأن الضفة الغربية تستعيد عافيتها وتبشر بالخير بفضل معركة سيف القدس التي وحدت الشعب الفلسطيني واسست قواعد جديدة في التصدي لجرائم الاحتلال الصهيوني وصولا الى معركة وحدة الساحات، وبان المقاومة في الضفة الغربية في حالة صعود وفي حال تنمامي.

ويؤكد القياديون في حركة حماس، بان المعركة الاستراتيجية مع الكيان الصهيوني في الضفة الغربية، لأنها في تماس مباشر المستوطنين الصهاينة، وبامكانها ان تحسم المعركة معه بمساندة قطاع غزة وكافة الشعب الفلسطيني.

واوضح القياديون في حركة حماس، أن في اشعال المقاومة وثورة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية هي الاستفزات اليومية التي يقوم بها المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني والاعتداءات والاغتيالات وتدنيس ساحات المسجد الاقصى والقدس الشريف.

ويقول القياديون في حركة حماس، اننا مع كل اشكال المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي على رأسها المقاومة المسلحة، داعين الشباب والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الى تصعيد المقاومة ضد اعتداءات الاحتلال الصهيوني، مشيرا الى أن الضفة الغربية اصبحت عصية على الاحتلال الاسرائيلي.

ويؤكد القياديون في حركة حماس، بأن المقاومة الشعبية والمسلحة في الضفة الغربية، يكملان بعضهما البعض ليؤديا المطلوب في دحر الاحتلال الاسرائيلي من كافة الاراضي الفلسطينية.

بدورهم يؤكد قياديون في حركة الجهاد الاسلامي أن عملية نفق الحرية كانت الدافع الاساس في للمقاومة في الضفة الغربية لمواجهة اعتداءت الاحتلال الاسرائيلي المتصاعدة.

ويقول القياديون في حركة الجهاد الاسلامي، ان الاحتلال الاسرائيلي هو العامل الاساس لايجاد المقاومة في الضفة الغربية، مؤكدين أن عملية نفق الحرية للاسرى البطال من سجن جلبوع كانت الدافع الاساس في اعادة البنية العسكرية والتشكيلات العسكرية والتظيمية الفلسطينية في الضفة الغربية بعد ما كان لاحتلال الاسرائيلي يقوم بعمليات لمنع اعادة تشكيل البنية العسكرية للمقاومة في الضفة.

ويوضح القياديون في حركة الجهاد الاسلامي، ان كتبية جنين هي كتبية مسلحة، وبأنها اصبحت نموذج في الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني، مشيرين الى أن كتيبة جنين لم تعد محصورة في جنين فقط بل اتسعت دائرتها، لتشمل نابلس وطول كرم وطوباس، بحيث اصبح العدو الصهيوني يتخوف من ان تصل هذه الكتبية الى جنوب الضفة الغربية، ولاسيما بعد عملية الاغوار.

ويؤكد القياديون في حركة الجهاد الاسلامي، ان ابناء الضفة الغربية من خلال المقاومة والعمليات الاستشهادية، افشلوا كل محاولات الاحتلال الاسرائيلي العبثية لتهويد القدس وخلق فلسطيني جديد يقبل بعملية التسوية والسلام المزعومة.

ويرى قياديون في المقاومة الفلسطينية ان الانتفاضة النوعية في الضفة الغربية بدأت منذ عام 2015، ومن أهم ميزاتها انها تجري على شكل موجات بحيث كان لها موجة في معركة سيف القدس عام 2021 و في عام 2017 في مظاهرات المسجد الاقصى المبارك التي اسقطت البوبات الالكترونية لنتياهو، وكذلك التصاعد في اعمال المقاومة الشعبية ضد جدار الفصل العنصري.

ويوضح القياديون في المقاومة الفلسطينية، أن مايحصل في الضفة الغربية هي حالة تحول نوعية ناجمة عن ثلاثة امور، الامر الاول قناعة الشعب الفسطيني بان ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، والامر الثاني فقدان الامل في العديدة من الحكومات والانظمة في المنطقة بعد التطبيع مع الكيان الصهوني، و كذلك فقدان الامل في المجتمع الدوليالذي تقاسع بشكل كامل في فرض اي عقوبات على الكيان الصهيوني، سمح له بان يكون فوق القانون الدولي، والامر الثالث، أن هناك طاقة في الجيل الفلسطيني المفعم بالحيوية الثورية والكفاحية الذي عاش حالة التميز العنصري الاسرائيلي، لذا آمن بأن لا خيار أمامه الا التصدي لهذا المحتل بكافة اشكال المقاومة.

ويرى القياديون في المقاومة الفلسطينية، أن انذار الاحتلال بانتفاضة من الضفة الغربية، هو اجل التسعير للتحريض ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد من عمليات القتل الاجرام ضد العشب الفلسطيني لاستخدام دماء الشعب الفلسطيني غذاء لحملاته الانتخابية.

ما رأيكم..

ما حقيقة ما يجري في الضفة الغربية المحتلة من مواجهات مع الاحتلال؟

ولماذا يصف خبراء صهاينة ما يجري في الضفة بساحة حرب حقيقية؟

أيّ مآلات للمواجهات اليومية بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال؟