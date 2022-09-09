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شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل زيارة هوكشتاين الى لبنان

الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في بيروت بأن اجتماع الاميركي آموس هوكشتاين والرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم خلال النشرة الاخبارية، إن الاجتماع تأخر ساعة عن وموعده المحدد، وحتى الان لا توجد أي معطيات عن هذا الاجتماع.

واضاف: أن الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين سيكون له لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التين، ومن ثم سيكون له لقاء مع رئيس الحكومة في سرايا الحكومة.

واردف مراسلنا: أن بعض المعلومات نقلت بان المبعوث الاميركي يحمل بعض الاجوبة المبدئة والغير نهائية، عن ان الكيان الصهيوني وافق الى حد ما على الخط 23 وحقل قان كاملا، الى أن الجانب اللبناني مازال يترقف تسويف الوقت الذي يتبعه الوسيط الاميركي، الذي رجحت بعض المعلومات انه يطلب المزيد من الوقت لبلورة الخطوط النهائية لاي اتفاق يحصل بين لبنان بمفاوضات غير مباشرة وبين الكيان الاسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية.

وتابع: اموس هوكشتاين لم يكن له اي تصريح من المقرات الرسمية الثلاث الا انه عند الساعة الثالثة ونصف سيكون له تصريح من مطار بيروت وسيترك بيروت عند هذه الساعة متوجها مباشرة الى قطر، وسط اسألة حول بعض الغموض في عدم تصريحه من المقرات الحكومية اللبنانية الثلاث واختياره ان يكون التصريح في مطار بيروت تحديدا.

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 09-09-2022