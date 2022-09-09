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بالفيديو.. سرايا القدس _ كتيبة جنين: 'سنقاتلكم حتى ترحلوا'

الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

نشرت سرايا القدس_ كتيبة جنين فيديو على حسابها على تلغرام بعنوان "سنقاتلكم حتى ترحلوا"، يعرض عملية تفجير العبوة عن بعد في في مخيم جنين.

العالم - فلسطين

وكانت أكَّدت سرايا "القدس" - كتيبة جنين أنَّ مجاهديها أوقعوا قوات الاحتلال الصهيوني الخاصة في كمين محكم، بعد تسلُّلهم إلى داخل مخيم جنين فجر اليوم الخميس، وأمطروهم بوابل من الرصاص من كلّ الاتجاهات موقعين بينهم الإصابات المحققة.

وقالت كتيبة جنين "مرة أخرى تقدم سرايانا المظفرة وتبدع في ساحات القتال والمواجهة مع أعتى قوة على وجه الأرض لتمرغ أنف الاحتلال بالتراب".

وبينّت أنَّ وحداتها الميدانية الخاصة قامت باستهداف الدوريات العسكرية بالقنابل اليدوية والعبوات الجانبية، وإصابتها إصابة مباشرة.

وشدَّدت الكتيبة على أنَّ السرايا ستبقى جاهزة لصد أي عدوان يقوم به الاحتلال المجرم، ولن تدخر جهدًا ولا رصاصة إلا وستكون موجهة إلى صدر الاحتلال.

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