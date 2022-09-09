اميرعبداللهیان ونظيره الاوزبكي يتباحثان حول زيارة الرئیس الايراني الى سمرقند

العالم - ايران

وتبادل وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاوزبكستاني فلاديمير إماموفيتش نوروف اليوم الجمعة وجهات النظر حول أهم القضايا التي تهم البلدين.

ونقل وزير الخارجية تحيات رئيس الجمهورية الى رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيايوف متمنياً له التوفيق والنجاح في استضافة ناجحة لقمة منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقدها قريباً في مدينة سمرقند التاريخية.

وأعلن أمير عبد اللهيان عن استعداد وزارة الخارجية للمساعدة في عقد قمة منظمة شنغهاي في سمرقند بنجاح.

من جانبه أعرب وزير خارجية أوزبكستان، فلاديمير نوروف، خلال الاتصال عن ارتياحه لحضور رئيس جمهورية ايران في قمة سمرقند واعلن عن حضور أربعة عشر رئيسًا لدول مختلفة في القمة واعتبر التركيز على أهمية وقدرة الجمهورية الإسلامية الايرانية كعضوة جديدة في منظمة شنغهاي ضمن القضايا المطروحة على جدول أعمال قمة سمرقند.

كما قدم وزير خارجية أوزبكستان تقريراً عن الاستعدادات للزيارة الثنائية للرئيس الايراني إلى أوزبكستان ، واعتبر خطة توقيع عدد من الوثائق الثنائية خلال هذه الزيارة كأساس لمزيد من تحسين العلاقات بين البلدين.