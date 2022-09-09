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محكمة بحرينية ترفض الإفراج عن المعتقلة السياسية فضيلة عبد الرسول وعائلتها

محكمة بحرينية ترفض الإفراج عن المعتقلة السياسية فضيلة عبد الرسول وعائلتها
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

قررت محكمة الاستئناف تأجيل النظر في الحكم الصادر ضد المعتقلة السياسية «فضيلة عبد الرسول»، وزوجها وشقيقه إلى تاريخ 21 سبتمبر/ أيلول الجاري مع استمرار الاعتقال.

العالم- البحرين

ورفضت المحكمة طلب المحامين بالإفراج عن المُعتقلة «فضيلة عبد الرسول»، وزوجها «السيد رضي العلوي» وشقيقه «السيد جعفر العلوي» بضمان محل إقامتهم، وقررت تأجيل محاكمتهم إلى 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، بتهمة التستر على ابن شقيقهما المعتقل «السيد محمود العلوي» المريض نفسيًا، بعد ادعاء هروبه من مستشفى الطب النفسي.

وكانت محكمة بحرينية قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة تراوحت ما بين سنة وثلاث سنوات، على المواطنين الأربعة، من بينهم «فضيلة عبد الرسول» البالغة من العمر «53 عامًا» على خلفية قضايا سياسية، في جلسة يوم الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022، فيما أقدمت العناصر الأمنية فجر يوم الأحد 19 يونيو/ حزيران 2022، على اعتقالهم بعد مداهمة منازلهم في «جزيرة سترة».

يُشار إلى أن السلطات البحرينية اعتقلت أكثر من «330 امرأة»، منذ انطلاق الحراك المطالب بالديمقراطية في احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، وتم تعريضهن لأبشع صور التعذيب والوحشية في سجون ومراكز الشرطة؛ التي كانت ولا تزال أوكارًا للتعذيب والإذلال – بحسب بيانٍ سابقٍ لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة.

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