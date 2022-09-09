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60 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

60 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 60 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى، من الضفة بما فيها القدس المحتلة وداخل أراضي عام 48.

وأفادت المصادر المقدسية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد.

وكان الآلاف أدوا صلاة الفجر في رحاب الأقصى، تلبية لدعوات مقدسية للحشد والمشاركة الواسعة في صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، وشدّ الرحال إليه وتكثيف التواجد فيه والاعتكاف في رحابه، تصديا للمخططات الاحتلالية التهويدية واعتداءات المستوطنين.

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