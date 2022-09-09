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خطيب الجمعه طهران: مسيرة الاربعين الحسيني (ع) تمثل هيئة دولية كبيرة

خطيب الجمعه طهران: مسيرة الاربعين الحسيني (ع) تمثل هيئة دولية كبيرة
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

 اكد خطيب صلاة الجمعة بطهران حجة الاسلام والمسلمين كاظم صديقي ان مسيرة الاربعين الحسيني عليه السلام تجسد هيئة دولية كبيرة متكونة من محبي اهل البيت (ع).

العالم - ايران

واضاف حجة الاسلام صديقي ان مراسم الاربعين تمثل حشدا دولية كبيرة من محبي اهل البيت عليه السلام وتجسد اسرة واحدة.
واشار في جانب اخر من خطبة صلاة الجمعه الى الخدمات القيمة التي قدمتها الحكومة في مختلف المجالات وقال ان الحكومة الحالية اعادت الى حد كبير الامل والثقة الى الشعب الايراني وهذا ما اشار اليه ايضا سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وتابع ان رئيس الجمهورية و اعضاء الحكومة لا يدخرون جهدا لمعالجة المشاكل التي يعاني منه الشعب.

واضاف ان الحكومة الحالية هي حكومة جهادية تستمد قوته من ابناء الشعب وهي تواصل مسارها لحل مشاكل الشعب باخلاص.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الى تبادل زيارات الوفود الاقتصادية بين ايران ودول اخرى وقال تم ايفاد 41 وفد اقتصادي ايراني الى عدد من دول العالم خلال الحكومة الحالية كما استضافت ايران 28 وفدا اقتصاديا وتم التوقيع على 220 وثيقة دولية مع مختلف دول العالم بما فيها الصين وروسيا.

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