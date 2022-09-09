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هذا ما قاله رئيس مجلس النواب اللبناني لهوكشتاين اليوم؟

هذا ما قاله رئيس مجلس النواب اللبناني لهوكشتاين اليوم؟
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

ابلغ رئيس مجلس النواب اللبناني الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين  تمسّك لبنان بإتفاق الاطار وعزمه على الاستثمار لثرواته في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به وحقه وسيادته عليها.

العالم - لبنان

و شدد خلال استقبالة اوكشتاين في بيروت على ضرورة العودة الى الناقورة للتفاوض غير المباشر برعاية الامم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة الاميركية وذلك وفقاً لاتفاق الاطار حتى الوصول الى النتائج المرجوة.

واستقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في بيروت، الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين والوفد المرافق، بحضور نائب رئيس البعثة في السفارة الاميركية في بيروت مايكل ريتش.

وعرض هوكشتاين نتائج جولته وما حمله للبنان على اثر الاجتماع الاخير الذي ضم الرؤساء الثلاثة في بعبدا.

وكان هوكشتاين زار ظهر اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وفي تصريحٍ مُقتضب له عقب اللقاء، قال هوكشتاين أمام الصحفيين: أحرزنا تقدماً وأنا متفائل وسأكمل الجولة على المسؤولين وأتحدث اليكم لاحقاً.

وأردف: اللقاء كان ممتازاً، وآمل بإحراز المزيد من التقدم في المفاوضات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية وسنتوصل لاتفاق قريباً.

و حسب بعض المصادر صحفية أن محادثات الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مع عون، لم تُحدّد أي موعدٍ للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي.

وأشارت مصادر القصر الجمهوري إلى أنّ الاجتماع شهد عرضاً لبعض النقاط التي طلب هوكشتاين توضيحها من الجانب اللبناني، وأضافت: حتى الآن، لم يُحسم أي تاريخ للإتفاق المُرتقب، وهوكشتاين سيستكمل جولته على المسؤولين ومن المفترض أن تتبلور الصورة لاحقاً.

وقالت مصادر إنّ هوكشتاين تحدث عن إيجابيّة، موضحة أنّه ما من أجواء سلبيّة حتى الآن على صعيد الملف، وتابعت: هذا الأمر أقرّ به هوكشتاين والبحث مستمرّ بشأن الخط 23 وحقل قانا.

ووصل الوسيط الاميركي الى السرايا الحكومية قبل قليل، حيث يستقبله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

كما يشارك في الاجتماع الوفد المرافق لهوكستين والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

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