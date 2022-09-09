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الرئيس الايراني يوعز لوزير الداخلية بحل مشاكل زوار الأربعين

الرئيس الايراني يوعز لوزير الداخلية بحل مشاكل زوار الأربعين
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

أجرى الرئيس الايراني اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية " أحمد وحيدي " الذي زار العراق امس الخميس واطلع على تقرير رفعه اليه الأخير بخصوص محادثاته مع المسؤولين العراقيين حول تسهيل عملية زوار الاربعين.

العالم - ايران

وقد أصدر آية الله السيد ابراهيم رئيسي تعميمات خاصة للمسؤولين الحكوميين بخصوص تقديم الخدمات للزوار بشكل افضل وتسوية المشاكل التي يواجهها هؤلاء الاعزة لدى توجههم الى العتبات المقدسة في العراق.

وكان وزیر الداخلية الايراني، أحمد وحيدي، الذي يتواجد في معبر مهران الحدودي قد أكد أنه لا يحق دخول الاراضي العراقية الا الذين كانوا في معبر مهران من قبل، مشيرا الى دخول زوار من محافظة ايلام الى الحدود العراقية من هذا المعبر حاليا.

وأضاف الوزير قائلا: كان عدد الزوار الذين توجهوا الى الحدود العراقية خلال أمس ومسائه كبيرا للغاية، وبما أن الجانب العراقي ونظرا لهذا العدد الهائل من الزوار يفتقر الى امكانية استقبالهم، فأدى الأمر الى وقوفهم خلف بوابات الدخول وتعبهم ونحن لا نريد ذلك لهم.

وشدد "وحيدي" على أن المسؤولين الايرانيين قلقون على سلامة الزوار، مؤكدا انه اذا استطاع الجانب العراقي استقبال هؤلاء الزوار، فإننا سنعمل على التسريع في تقديم الخدمات لهم.

ودعا وزير الداخلية الايراني المواطنين الايرانيين الذين لم يتوجهوا الى الحدود الايرانية الى تأجيل حركتهم خاصة وان الزوار المتواجدين سابقا يدخلون الحدود العراقية، مطالبا بعدم التوجه الى الحدود وذلك نظرا لحرارة الجو للحفاظ على ارواح الطاعنين في السن والاطفال.

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