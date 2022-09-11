ما هو المكان الأكثر أمنًا في الطائرة؟

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يقول مصمم الطائرات فيكتور بريادكا، إنه ينصح مَن يشعرون بالقلق قبل الرحلة الجوية بأن يتواجدوا في مكان محدد في الطائرة أثناء الرحلة.

وأشار إلى أن الأماكن الآمنة نسبيًا توجد في مؤخرة الطائرة، التي هي الجزء الأقل تعرضا للدمار في حال تحطمت الطائرة:

كانت هناك حوادث تحطمت فيها طائرات كبيرة بينما نجا من جلسوا في الصف الأخير.

وبالتالي فإن ذيل الطائرة هو المكان الأكثر أمنا في الطائرة ضيقة البدن. أما بالنسبة للطائرة عريضة البدن فإنها قد تتحطم في أسرع وقت، ولهذا يقل احتمال نجاة ركابها.

ووفقاً لدراسات أجراها خبراء طيران، فإن هناك شيئين أساسيين قد يساعدان على زيادة فرص البقاء على قيد الحياة عند تحطم الطائرة، أحدهما خاص باختيار المقعد المناسب، والثاني متعلق بالملابس والأحذية التي ترتديها.

حيث إن الأماكن الأكثر أماناً هي عند ذيل الطائرة، احتمال الوفاة في كارثة هو 32٪، في الجزء الأمامي، 38٪، في الجزء المركزي أعلى خطر للوفاة، 39٪.

وقد أشارت دراسة قام بها باحثون من جامعة Greenwich أنّ الأماكن الآمنة على متن الطائرة هي تلك الموجودة في الصفوف الأقرب إلى مخارج الطوارئ؛ إذ بإمكان من يجلس هناك الهروب بسرعة إذا كان عليهم ذلك.

كما يوصى باختيار مواد طبيعية وليست صناعية، بحيث لا تكون الملابس فضفاضة جداً، وفي الوقت نفسه لا تعيق الحركة. والأحذية الأكثر ملاءمة للطيران الرياضية.

كما ينصح بعدم خلع الحذاء على متن الطائرة، لأنه في حالة الإخلاء، ستضيع الكثير من الوقت في لبسه، وإلا فهناك خطر إصابة ساقيك.