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أردوغان: يمكننا تأمين مقاتلات من روسيا ودول أخرى إذا لم نحصل على F16 الأمريكية

أردوغان: يمكننا تأمين مقاتلات من روسيا ودول أخرى إذا لم نحصل على F16 الأمريكية
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا يمكنها تأمين طائرات مقاتلة من روسيا ودول أخرى في حال لم تحصل على مقاتلات F16 من الولايات المتحدة.

العالم ـ تركيا

وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية في إسطنبول: "يمكننا تأمين طائرات مقاتلة من أي مكان، فهناك بريطانيا وفرنسا وروسيا تبيعها، وثمة دول تلمح لنا بذلك".

وتابع قائلا: "آمل ألا تقودنا الولايات المتحدة إلى سبل أخرى بخصوص ملف مقاتلات F16، فهي ليست المكان الوحيد الذي يبيع طائرات حربية".

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال خلال لقاء بينهما في العاصمة الإسبانية مدريد، إنه سيقدم الدعم فيما يخص بيع مقاتلات لتركيا وانتهج مقاربة إيجابية بهذا الصدد.

وأوضح أن بايدن ألمح له خلال اللقاء بأن أعضاء الحزب الجمهوري لا يقدمون الدعم اللازم.

وبين أردوغان أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، التقى أحد الأعضاء المسؤولين من الحزب الجمهوري الأمريكي في بلغاريا، وأبلغه الأخير بأنهم سيقدمون الدعم لتركيا.

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