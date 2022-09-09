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واشنطن تفرض اجراءات الحظر على وزير الأمن الايراني

الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

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واشنطن تفرض اجراءات الحظر على وزير الأمن الايراني

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