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واشنطن تفرض اجراءات الحظر على وزير الأمن الايراني

واشنطن تفرض اجراءات الحظر على وزير الأمن الايراني
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، إجراءات حظر جديدة على وزارة الامن الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب، بذريعة الهجوم السيبراني المزعوم على ألبانيا.

العالم - أمريكا

وتحاول أمريكا التصعيد ضد إيران للضغط عليها في موضوع "الاتفاق النووي"، حيث تؤكد ايران على خطوطها الحمراء وعدم القبول بنص اتفاق نووي يلفه الغموض.

ويوم أمس الخميس أعلنت الولايات المتحدة، سلسلة حظر جديدة على حرس الثورة الاسلامية (الذي يخضع أساسا للحظر الامريكي) وعدد من الشركات الإيرانية المرتبطة بعمليات البحث والتطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة الإيرانية، مجددة مزاعمها عن بيع ايران مسيرات لروسيا، فيما طالبت بعثة موسكو بالأمم المتحدة كلا من واشنطن ولندن بتقديم أدلة لدعم مزاعمهما أو الاعتراف بأنهم ينشرون معلومات غير موثوقة.

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واشنطن تفرض اجراءات الحظر على وزير الأمن الايراني

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