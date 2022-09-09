بريطانيا: ملفات داخلية سياسية واقتصادية وخارجية أمام الملك تشارلز الثالث

العالم - خاص بالعالم

وتتجه الانظار الى ما بعد فترة الحداد الوطني وبعده الحداد الملكي الذي يلي تاريخ دفن الملكة اليزابيث الثانية.

سبعون عاما من الحكم الملكي انتهت الخميس بوفاة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، عاصرت خلالها تحولات هائلة خلال القرن الماضي والحالي في اوروبا والعالم.

ومع وفاة الملكة توجهت الانظار الى ولي العهد الملك الجديد، الامير تشارلز الثالث، أقدم وريث شرعي في تاريخ بريطانيا الذي سيستلم سدة العرش.

وبموجب قانون خلافة العرش البريطاني، يصبح تشارلز ملكا تلقائيا في اللحظة التي تعلن فيها وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وبموجب تولي تشارلز للعرش البريطاني، يصبح نجله الأكبر دوق كامبريدج الأمير ويليام وليا لعهد بريطانيا والمملكة المتحدة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن مستقبل العائلة المالكة يكمن في أيدي الأمير ويليام، فخلال العامين الماضيين، عانى أفراد العائلة المالكة البريطانية من صدمات، وبينما يتمتع الملك تشارلز البالغ من العمر 73 سنة بقدر من الشعبية، فإن وليام وزوجته كايت هما أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية الآن.

فالتاج أقدم مكون في نظام الحكم البريطاني لكن صلاحياته تلاشت على مر الوقت، وأصبحت الآن تقتصر على بعض الطقوس إلى حد كبير، فالملك يملك ولا يحكم.

غير ان مراقبين يرون ان فترة حكم الملك تشارلز ستتأثر بشكل كبير بالانقسامات التي شهدتها العائلة الملكية في السنوات الاخيرة، كما ان شعبية الملك تشارلز ربما لن تكون على القدر الذي تمتعت به الملكة الراحلة، وهنا سيرث الملك تشارلز مملكة هرمة تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة وانقساما بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ورغبات في الاستقلال وتوترا في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، واضطرابا سياسيا مع تولي رابع رئيس للوزراء السلطة خلال 6 سنوات.