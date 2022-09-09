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سوريا: تحذير رسمي من استخدام تطبيق معين على الهواتف المحمولة

سوريا: تحذير رسمي من استخدام تطبيق معين على الهواتف المحمولة
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

حذرت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة جميع المواطنين السوريين من استخدام تطبيق WIGLE WIFI على هواتفهم المحمولة المستخدمة ضمن الأراضي السورية.

العالم - سوريا

وأوضحت الهيئة في صفحتها على موقع فيسبوك أن خطورة التطبيق تكمن في جمع معلومات عن كل الإشارات اللاسلكية الشبكية ومواقعها الجغرافية والمنشآت التي تستخدم هذه الإشارات كما أنه يشكل أداة اختراق للهواتف المحمولة والشبكات اللاسلكية المتصلة بها.

وطالبت الهيئة جميع المواطنين بمختلف شرائحهم وأماكن وجودهم الوعي والتعامل بجدية مع هذا التحذير وعدم استخدام هذا التطبيق المحظور أو نشره تحت أي ظرف أو مبرر أو التعامل مع الأطراف المشغلة له أو التي قد تستفيد من استخدامه ضمن الشبكة السورية داعية إلى عدم الانجرار خلف الأصوات التي تحاول التقليل من شأن التحذيرات الأمنية التي تطلقها الهيئة.

وختمت الهيئة بالقول “إن أمننا المعلوماتي هو مسؤولية جماعية تتحقق بتضافر كل الجهود مهما صغرت فإن لم تكن أنت الهدف قد تكون الوسيلة وإن استخدام هذا التطبيق يعرضك للمساءلة القانونية كونه أداة للإضرار بالدولة ومنشآتها ومواطنيها”.

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