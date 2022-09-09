ملايين الزائرين يواصلون تدفقهم نحو كربلاء المقدسة للمشاركة بزيارة الاربعين

العالم - خاص بالعالم

قادمين من كل حدب وصوب وقاطعين مئات الكيلومترات يواصل ملايين الزائرين سيرهم باتجاه كربلاء المقدسة يسبقهم الشوق واللهفة لإحياء زيارة الأربعين والفوز بها هذا العام.

آلاف المواكب الحسينية من داخل العراق وخارجه انتشرت على طول الطرق التي يسلكها الزائرون "المشاية" لتقديم الخدمات لهم من طعام وشراب ومبيت وحتى رعاية صحية وارشادات.

وأعلن قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق والعالم الاسلامي التابع للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين أن مئات إجازات المشاركة أعطيت لمواكب وهيئات من بلدان مختلفة لتقديم الخدمات للزائرين بالتنسيق مع مديرية الحرمين الشريفين وقيادة شرطة محافظة كربلاء.

حالة استنفار كامل وشامل تعيشها ملاكات العتبتين المقدستين الخدمية والأمنية، مستكملة خططها وتحضيراتها لاستقبال ملايين الزوار وتقديم خدمات متعددة داخل المدينة وعلى طريق "يا حسين" المتمثل بمحاور النجف، بابل، الحسينية وبغداد.

وباشر قسم مضيف الإمام الحسين (عليه السلام) التابع للعتبة الحسينية المقدسة بافتتاح مواقع متعددة في أكثر من موقع داخل وخارج المدينة القديمة في محافظة كربلاء المقدسة.

الأجهزة الأمنية والخدمية في محافظة واسط من جانبها استنفرت كذلك إمكانياتها كافة لتقديم أفضل الخدمات للزائرين القادمين من المنافذ الحدودية مع ايران وباقي المحافظات العراقية، وأكدت قيادة شرطة المنطقة استنفار جميع قطاعاتها الأمنية والاستخبارية لتأمين سلامة الزائرين، وتسهيل عملية دخولهم.

ونشرت دائرة الصحة بالاشتراك مع الدفاع المدني وقيادة الشرطة المفارز الصحية على طول الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة لتقديم الاستشارات والخدمات الطبية للزائرين.

بلدية كربلاء أشارت الى أن خطتها لزيارة الأربعين تضمنت إشراك اكثر من 4000 عامل تنظيف على القواطع الثمانية في المدينة وتهيئة اكثر من 300 آلية تخصصية.

وأكد قسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة كربلاء إطلاق حملة لمحاربة الشائعات وأن ملاكات القسم أجرت جولات ميدانية تثقيفية لزيادة الوعي الأمني لدى أصحاب المواكب الحسينية والزائرين خلال زيارة الأربعين.