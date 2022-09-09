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رويترز: حاكمة ولاية نيويورك تعلن حالة الطوارئ في الولاية بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في المياه العادمة

الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

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